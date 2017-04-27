Песков не исключил, что Путин и новый президент Франции встретятся на G20

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может встретиться с новым президентом Франции на саммите G20 в Гамбурге, но пока двусторонние встречи конкретно не прорабатываются, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно, возможна. Они окажутся там. Но подготовки как таковой к контактам двусторонним пока нет", — сказал Песков, говоря о возможности встречи главы государства с новым президентом Франции на саммите G20.

Саммит G20 пройдет в Гамбурге 7-8 июля. Новый президент Франции определится в ходе второго тура выборов, который пройдет 7 мая. На пост главы государства претендуют экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, которые в ходе первого тура, состоявшегося в минувшее воскресенье, набрали 24,01% и 21,3% голосов соответственно.