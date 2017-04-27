Сновной темой встречи Путина и Абэ стала ситуация на Корейском полуострове

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи в Москве. 27 апреля 2017 года

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ситуация вокруг КНДР была одной из ключевых тем на встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, сообщил журналистам по итогам переговоров помощник главы государства Юрий Ушаков.

"В ходе заседания в узком составе это была одна из ключевых тем при обсуждении международной проблематики", — сказал Ушаков.

При этом, по его словам, принятие каких-либо конкретных совместных мер не обсуждалось. "Нет. В конкретном плане это не обсуждалось. Это по линии МИДа, наверное, будет обсуждаться, по линии президента и премьера не обсуждалось", — сказал он.