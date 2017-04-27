Президент Молдавии назвал Россию важнейшим стратегическим партнером

КИШИНЕВ, 27 апр – РИА Новости. Россия — важнейший стратегический партнер для Молдавии, и большинство населения республики твердо выступает за сохранение дружеских отношений с РФ, заявил в четверг молдавский лидер Игорь Додон.

На своей официальной странице в соцсети Facebook Додон сообщил, что принял участие в юбилейном мероприятии, посвященном 25-летию дипломатических отношений между республикой и Российской Федерацией.

"Россия — наш важнейший стратегический партнер. Нас связывает общая православная вера и многие века нашей общей истории. Большинство населения Молдавии твердо выступает за сохранение дружеских отношений с Россией", — написал Додон.

Глава государства подчеркнул, что в начале этого года была открыта новая глава в истории отношений двух стран, отметив состоявшиеся встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Нам еще многое предстоит сделать во благо процветания наших народов. Верю, что наши отношения будут еще больше укрепляться. Мы будем двигаться вперед", — сказал Додон.