Матвиенко: сенаторы должны отчитываться о работе перед избирателями

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Сенаторы должны выступать с отчетами о своей работе не только перед органами власти субъекта РФ, но и перед его жителями, такая практика должна быть регулярной, считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Первостепенное значение имеет дальнейшее развитие системы обратной связи", — написала спикер в своем блоге на сайте СФ в День парламентаризма.

С обществом, с людьми надо разговаривать — это непреложное условие для каждого парламентария, который, помимо законодательной функции еще и представляет свой регион, его жителей, уверена она.

"В связи с этим считаю целесообразным сделать обязательной практику регулярных отчетов сенаторов не только перед органами власти субъекта Федерации, но также и перед его жителями. Ряд сенаторов это уже делает. Считаю, что это должно стать неотъемлемой частью деятельности каждого члена Совета Федерации", — подчеркнула Матвиенко.