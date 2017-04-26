Тимакова назвала соцопрос "Левада-центра" о Медведеве политическим заказом

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава кабинета министров РФ Дмитрий Медведев не придает особого значения данным социологических опросов, особенно политически ангажированным, сообщила журналистам пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова.

"Председатель правительства не придает особого значения данным соцопросов, особенно проведенных "Левада-центром" по вполне определенному политическому заказу", — сказала она.

По сообщениям РБК, "Левада-центр" приводит данные, согласно которым "определенно за" отставку Медведева выступают 18% респондентов, "скорее за" — 27%. Таким образом, как отмечает СМИ, почти 45% россиян в той или иной степени поддерживают отставку председателя правительства РФ.

"Левада-Центра" провел опрос с 7 по 10 апреля. Исследование проводилось на дому методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.