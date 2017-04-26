Глава немецкой делегации назвал ложью слова о поездках в Крым за деньги

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов во время встречи с делегацией немецких политиков и бизнесменов посетивших Крым. Архивное фото

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов во время встречи с делегацией немецких политиков и бизнесменов посетивших Крым. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Глава немецкой делегации, председатель фракции левых парламента города Квакенбрюк Андреас Маурер назвал ложью слова своих оппонентов в Германии о поездках в Крым за деньги.

В Крыму в настоящее время находится делегации бизнесменов и политиков из Германии и Австрии, в их числе – экс-депутат Бундестага, бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ Вилли Виммер и депутат регионального уровня от партии "Левых" региона Оснабрюк Андреас Маурер. В рамках визита состоялась встреча с мэром Ялты Андреем Ростенко.

"В Германии мои оппоненты стараются дискредитировать наши поездки в республику Крым, утверждая, что я получаю за это деньги. Конечно, это ложь. Я делаю это потому, что мне нравится Крым, и вернувшись домой, я выступаю на телевидении, даю интервью газетам, рассказываю правду о положении дел в республике, опровергая все то, что говорят западные СМИ", — цитирует слова Маурера пресс-служба ялтинской мэрии.

Маурер подчеркнул, что посещает Крым уже не в первый раз, но каждый раз полуостров открывается ему с новой стороны.

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