Президент Филиппин Родриго Дутерте посетит Россию в мае

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Визит президента Филиппин Родриго Дутерте в Россию состоится в мае, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Филиппин Дельфином Лорензаной.

"Мы настроены на высокую отдачу от предстоящего официального визита президента Дутерте в Россию в мае. С нетерпением ждём этой встречи и надеемся, что она послужит дальнейшему продвижению наших отношений, в том числе и в сфере обороны", — сказал Шойгу на полях VI Московской конференции по международной безопасности.

По его словам, Россия рассматривает Филиппины в качестве важного и перспективного партнера в Юго-восточной Азии и Азиатско-тихоокеанском регионе.

"Мы удовлетворены поступательным развитием российско-филиппинских связей в оборонной сфере. Ключевым событием в данном контексте стала встреча президентов наших стран на саммите АТЭС в Лиме в ноябре прошлого года", — добавил министр.