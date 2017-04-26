В Кремле изучат результаты опроса "Левада-центра" о рейтинге Медведева

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Кремль всегда внимательно относится к социологии, но потребуется время, чтобы проанализировать данные, согласно которым чуть менее половины россиян выступают за отставку премьер-министра Дмитрия Медведева, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По сообщениям РБК, "Левада-центр" приводит данные, согласно которым "определенно за" отставку Медведева выступают 18% респондентов, "скорее за" — 27%. Таким образом, как отмечает СМИ, почти 45% россиян в той или иной степени поддерживает отставку председателя правительства РФ.

"Левада-Центра" провел опрос с 7 по 10 апреля. Исследование проводилось на дому методом личного интервью по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тысячи человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионах страны.

"Она действительно опубликована (социология), опубликована недавно, и, наверное, нам потребуется время, чтобы проанализировать эти данные. Мы всегда внимательно относимся к социологии, ну, с известными допусками, скажем так, но нам потребуется время какое-то. Сразу, наверное, можно сказать, что, безусловно, работа правительства сложна, правительство, конечно, несет на себе груз принятия многих решений, связанных с оперативным управлением экономикой, и, конечно, здесь определенная волатильность социологических данных может иметь место, это вполне допустимо. Но еще раз повторяю, мы проанализируем эти данные", — заявил Песков.