Глава ЦИК рассказала об изменениях порядка формирования списков избирателей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова отвергла информацию о том, что ведомство ничего по существу не поменяет в порядке включения в списки избирателей, а лишь заменит открепительные удостоверения на марки.
"И мы на этом настаиваем. Я прочитала некие критические статьи, замечания, что якобы мы собираемся просто, оставляя по сути все то же самое, заменить открепительные на марки. Это все не так, категорически не так", — заявила председатель ЦИК.
Она подчеркнула, что многих избирателей, которые не могли получить открепительные, поскольку фактически проживают далеко от места регистрации, предложенный механизм "выводит из определенного крепостного права", избавляют от привязанности к месту регистрации.
Она уточнила, что остается небольшая группа людей, которые по разным причинам не будут заявлять о своем желании голосовать на другом участке в установленный срок и определятся в последние дни. Она уточнила, что по оценкам ЦИК, это группа может составлять не более 200 тысяч избирателей.
"Там многократно возрастает степень защиты, само по себе заявление будет защищено, оно будет содержать всю необходимую информацию, это серьезный документ, со всеми данными избирателями. И марка — это просто еще дополнительная степень защиты", — сказала Памфилова.
"Мы впервые сумели, мобилизовали наши технические возможности: когда мы сформируем все списки, они будут опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, с учетом, конечно, закона о защите персональных данных", — сообщила глава ЦИК.
Она также отметила, что все эти уточненные списки будут направлены на избирательные участки, и у наблюдателей, представителей партий, всех желающих будет возможность контролировать этот процесс.