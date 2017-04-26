Глава ЦИК рассказала об изменениях порядка формирования списков избирателей

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова отвергла информацию о том, что ведомство ничего по существу не поменяет в порядке включения в списки избирателей, а лишь заменит открепительные удостоверения на марки.

Она сообщила, что марки станут просто дополнительной степенью защиты, а все списки избирателей, сформированные по этому механизму, будут опубликованы на сайте ЦИК РФ. В ходе заседания ЦИК в среду Памфилова отметила, что с сегодняшнего дня Центризбирком начинает широкую разъяснительную работу о том, что предлагается сделать для обеспечения голосования без открепительных удостоверений.

"И мы на этом настаиваем. Я прочитала некие критические статьи, замечания, что якобы мы собираемся просто, оставляя по сути все то же самое, заменить открепительные на марки. Это все не так, категорически не так", — заявила председатель ЦИК.

Она подчеркнула, что многих избирателей, которые не могли получить открепительные, поскольку фактически проживают далеко от места регистрации, предложенный механизм "выводит из определенного крепостного права", избавляют от привязанности к месту регистрации.

"Наш механизм предлагает именно это. По разным подсчетам это может быть от 5 до 20 миллионов избирателей. Это не значит, что мы повышаем впрямую явку, мы просто открываем возможности для людей, снимаем все ненужные барьеры, чтобы они, в случае если хотят этого, пришли на выборы. У них больше появляется права выбора вследствие той работы, которую мы намерены провести", — пояснила Памфилова.

Она уточнила, что остается небольшая группа людей, которые по разным причинам не будут заявлять о своем желании голосовать на другом участке в установленный срок и определятся в последние дни. Она уточнила, что по оценкам ЦИК, это группа может составлять не более 200 тысяч избирателей.

"Там многократно возрастает степень защиты, само по себе заявление будет защищено, оно будет содержать всю необходимую информацию, это серьезный документ, со всеми данными избирателями. И марка — это просто еще дополнительная степень защиты", — сказала Памфилова.

Она уточнила, что все сформированные по этому механизму списки избирателей будут обнародованы до дня голосования.

"Мы впервые сумели, мобилизовали наши технические возможности: когда мы сформируем все списки, они будут опубликованы на сайте Центральной избирательной комиссии, с учетом, конечно, закона о защите персональных данных", — сообщила глава ЦИК.

Она также отметила, что все эти уточненные списки будут направлены на избирательные участки, и у наблюдателей, представителей партий, всех желающих будет возможность контролировать этот процесс.