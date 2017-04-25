Социолог: кандидату в президенты России нужен позитивный образ будущего

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Избирательная кампания кандидата от власти на выборах президента России в 2018 году скорее будет апеллировать к внутренней социальной проблематике, а внешнеполитическая повестка уже вряд ли сработает, при этом такому кандидату нужна целостная программа — позитивный образ будущего, считают эксперты.

По их мнению, классический мобилизационный сценарий, основанный на образе внешнего врага и внешнеполитических победах, невозможно будет реализовать, тем не менее вероятен мобилизационный характер кампании, но с акцентом не на геополитические, а на социально-экономические моменты.

Социальная повестка

"Апелляция к социальной проблемной повестке через ценностный запрос, наверное, это основной тренд, основной сценарий, который может быть востребован, на мой взгляд, в течение предстоящей кампании", — сказала руководитель практики социального моделирования и прогнозирования ВЦИОМ Юлия Баскакова в ходе круглого стола во вторник.

Она также назвала несколько выявленных социологами ключевых трендов, которые должны быть учтены при определении сценария избирательной кампании. Это, во-первых, усталость населения от политики: людям сейчас мало интересны федеральные выборы, заявила эксперт. "Отчасти это уже отразилось на явке на думских выборах, и на сегодняшний момент нет оснований полагать, что явка будет достаточно высокой", — добавила Баскакова.

По её словам, необходимо также учесть, что избирателю неинтересны "восторженные призывы к светлому будущему, пафос, обещания решить все проблемы в мире". Она считает, что избирателя интересует решение конкретных проблем, очень часто привязанных к локальной политике. Ещё одной тенденцией эксперт назвала усиление внимания к внутренней проблематике.

Директор центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин в свою очередь заявил, что мало будет предложить хорошую программу. От власти в предстоящей кампании будут ожидать как целостной программы — создания позитивного образа будущего, так и политтехнологических приемов по имплементации этой программы, то есть нужны будут механизмы, чтобы довести программу до каждой целевой группы, пояснил эксперт.

"Возможен вариант, когда власть, пытаясь предложить позитивный образ будущего, сведёт это чисто к набору политтехнологических приемов, к механистическому объединению каких-то локальных социально-экономических повесток дня без какой-то целостной, комплексной проработки. Боюсь, что это не сработает, это может быть основная методологическая ошибка при выстраивании кампании кандидата", — сказал Салин.

Образ осажденной крепости не сработает

Эксперт добавил, что в предстоящей кампании "мобилизационный сценарий, внешнеполитическая повестка вряд ли сработает". "Это может быть такая вишенка на торте, но отнюдь не основное содержание кампании", — полагает он.

Директор центра уточнил, что не сработает в этом случае и классический мобилизационный сценарий — "страна-крепость, объединённая перед внешним врагом". Такой сценарий предполагает два обязательных условия: образ внешнего врага, который ещё "не затаскан", и внешнеполитические победы, пояснил Салин.

"Боюсь, что от образа внешнего врага в лица Запада уже есть определённая усталость, в 2014 году это абсолютно себя оправдывало, сейчас — нет. И обязательно должны быть внешнеполитические победы, их сейчас тоже предъявить достаточно трудно. Крым в 2014 году — блестяще, а потом все хуже и хуже, и чтобы предъявить какие-то существенные внешнеполитические победы, никаких вариантов сейчас не наблюдается", — считает эксперт.

Поэтому "классический мобилизационный сценарий сейчас реализовать будет невозможно", уверен он.

"Но в то же время без мобилизационного сценария вообще невозможно будет повысить явку по сравнению с думскими выборами. Поэтому здесь возможен какой-то мягкий вариант мобилизационного сценария", — сказал Салин, уточнив, что такой сценарий должен опираться на социально-экономические вопросы.

Такой посыл, по его мнению, будет эффективным со стороны основного кандидата от власти.

"В принципе сценарий избирательной кампании должен носить мобилизационный характер, но при этом обрамление у него должно быть не внешнеполитическое, не геополитическое, не военно-мобилизационное, а социально-экономическое мобилизационное", — пояснил эксперт.