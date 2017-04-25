Лавров о симпатии к нему Кондолизы Райс: "Нравился? Вранье!"

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что ему и госсекретарю США Рексу Тиллерсону удается выстроить отношения.

"Вполне… У меня вообще со всеми госсекретарями были если не приятельские, то хорошие отношения", — сказал министр журналу Esquire

В то же время Лавров опроверг мнение СМИ о том, что он нравился бывшему госсекретарю США Кондолизе Райс. "Нравился? Вранье! Мы просто очень тепло и тесно общались с Кондолизой".

В целом он признал, что дипломаты разных стран могут выступать с жесткой риторикой в адрес друг друга, а потом нормально общаться лично.

"Вообще, дипломаты могут говорить друг другу публично самые жесткие слова, яростно защищать интересы своих стран… А после вместе сидеть и выпивать", — рассказал Лавров.