Володин предложил проанализировать опыт Китая по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать опыт России и Китая в сфере борьбы с коррупцией и, возможно, обсудить этот вопрос на межпарламентской комиссии в следующем году.
"Мы со своей стороны хотели бы предложить как вариант тем, которые было бы возможным обсудить на будущий год – вопросы, связанные с парламентским контролем и борьбой с коррупцией. Опыт наших стран было бы правильно проанализировать и, возможно, обменявшись этим опытом, мы возьмем что-то из него полезное для того, чтобы использовать через законодательные решения", — отметил он.