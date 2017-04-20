Володин предложил проанализировать опыт Китая по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проанализировать опыт России и Китая в сфере борьбы с коррупцией и, возможно, обсудить этот вопрос на межпарламентской комиссии в следующем году.

"Сегодня нам можно было бы обсудить вопросы, связанные как с текущим развитием межпарламентских связей, так и подумать о конкретном содержании вопросов, которые мы будем выносить на нашу межпарламентскую комиссию в следующем году", — сказал Володин на встрече с председателем постоянного комитета всекитайского собрания народных представителей Чжан Дэцзяном.

"Мы со своей стороны хотели бы предложить как вариант тем, которые было бы возможным обсудить на будущий год – вопросы, связанные с парламентским контролем и борьбой с коррупцией. Опыт наших стран было бы правильно проанализировать и, возможно, обменявшись этим опытом, мы возьмем что-то из него полезное для того, чтобы использовать через законодательные решения", — отметил он.