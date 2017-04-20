Путин: преемника президента может выбрать только народ

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Преемника президента РФ может определить только российский народ в ходе демократических выборов, заявил глава государства Владимир Путин на заседании организационного комитета "Победа".

В ходе заседания представитель Общероссийской организации инвалидов войны в Афганистане пожаловался президенту на многочисленные претензии и организацию проверок со стороны сенатора Франца Клинцевича, который в своем письме указал спикера ГД Вячеслава Володина в качестве правопреемника президента РФ.

Путин пообещал разобраться в конфликте, о котором он узнал в ходе заседания комитета.

"Преемника президента определяет только российский народ в ходе демократических выборов, и никто другой", — сказал Путин.