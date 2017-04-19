МИД считает важным, что суд ООН не поддержал заявления Киева по Крыму

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Москва считает важным, что Международный суд ООН при рассмотрении иска Киева не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации", или о статусе Крыма, заявили в среду в МИД РФ.

Девятнадцатого апреля Международный суд ООН вынес решение по требованию Украины о временных мерах в рамках дела Украины против России о применении Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД).

"Суд без голосования признал, что претензии Украины к России по МКБФТ безосновательны и, соответственно, условия для введения временных мер отсутствуют. Суд также призвал стороны разбирательства работать над полным выполнением минских договоренностей, признав при этом, что эти договоренности были одобрены и подписаны, в частности, представителями Донецка и Луганска — факт, который пытается отрицать Украина", — говорится в комментарии департамента информации и печати, размещенном на странице ведомства в сети Facebook.

Отмечается, что в отношении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации Суд не поддержал ни одну из временных мер, запрошенных Украиной.

"Претензии Киева относительно того, что Россия, дескать, осуществляет политику "стирания культурной идентичности украинской и крымско-татарской общин", не были поддержаны. Суд также не посчитал обоснованным целый ряд обвинений Украины, таких как якобы наличие этнически мотивированных исчезновений, убийств и задержаний в Крыму, гонений на СМИ и общественные организации, запрета на проведение митингов и публичных мероприятий представителей украинской и крымско-татарской общин или невозможность получить образование на крымско-татарском языке… Важно, что Суд занял принципиальную позицию и не поддержал заявления Украины о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации", или о статусе Крыма как не относящиеся к сути разбирательства", — заявили в МИД РФ.

При этом Суд признал решение о применении трех временных мер по Конвенции: одна касается доступности образования на украинском языке, вторая – возможностей крымско-татарской общины иметь свои представительные институты и третья, адресованная к Украине и России, — не предпринимать действий, которые могли бы вести к усугублению спора.