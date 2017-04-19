Лавров и Эйро провели телефонный разговор

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного развития Французской Республики Жан-Марк Эйро. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного развития Французской Республики Жан-Марк Эйро. Архивное фото

ПАРИЖ, 19 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Лавровым выразил готовность сотрудничать с РФ в борьбе с терроризмом, говорится в коммюнике МИД Франции, распространенном в среду.

"Он (министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро — ред.) заявил о готовности взаимодействовать с Россией в борьбе с терроризмом и призвал к скорейшему возобновлению переговоров по политическому переходу (в Сирии — ред.), в соответствии с женевским коммюнике и резолюцией 2254 СБ ООН", — говорится в документе.

Согласно коммюнике, Эйро подчеркнул важность обеспечения работы механизмов ОЗХО и СБ ООН для установления обстоятельств и ответственных за химическую атаку в сирийском Хан Шейхуне.

"Французский министр также заявил о важности установления реального режима прекращения огня в Сирии и подчеркнул необходимость контроля за его соблюдением со стороны международного сообщества с тем, чтобы гарантировать его прочность и продолжительность", — отмечают в МИД Франции.