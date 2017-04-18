Россия выступила против передачи вопросов прав человека из СПЧ в Совбез ООН

ООН, 18 апр — РИА Новости. Россия выступает против передачи вопросов соблюдения права человека в мире в компетенцию Совета Безопасности ООН, поскольку это не входит в мандат этого органа, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов.

"Совет (Безопасности ООН — ред.) не предназначен для выполнения задач обеспечения соблюдения прав человека и не приспособлен для предметного анализа ситуации в этой сфере", — заявил Загайнов, выступая на заседании СБ ООН.

Он напомнил, что за прошедшие годы в структуре ООН был разработан "обширный инструментарий защиты и поощрения прав человека", но СБ ООН никогда не был его частью, что, по словам дипломата, неслучайно.

"Это орган, наделенный уникальными полномочиями принимать решения, в том числе предусматривающие использование силы применительно к ситуациям, представляющим угрозу мира, нарушение мира или акта агрессии. В силу этого мандата Совет не может служить площадкой для дискуссий с правами человека где бы то ни было", — сказал Загайнов.

Он также отметил, что ни один документ не предусматривает наделение СБ ООН "какими-либо надзорными или иными функциями в этой сфере".

По его словам, исходя из этого, Россия не может согласиться с утверждением записки, подготовленной к заседанию СБ ООН, согласно которой нарушение прав человека нужно рассматривать в качестве "вопроса, относящегося к главной ответственности СБ за поддержание международного мира и безопасности в соответствии с уставом ООН".

Таким образом Загайнов прокомментировал предложение ряда членов СБ ООН, которые увязывали соблюдение прав человека в любой стране с обеспечением "международного мира и безопасности".

Кроме того, в ходе заседания Украина, которая сейчас является непостоянным членом СБ ООН, предложила передать вопросы соблюдения прав человека в мире в компетенцию Совета Безопасности ООН из компетенции Совета по правам человека ООН в Женеве.