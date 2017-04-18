Центр политической информации нашел следы вмешательства США в выборы в РФ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Центр политической информации нашел следы вмешательства США в выборы в России, заявил генеральный директор этого центра Алексей Мухин.

"Здесь проблема стоит гораздо шире, нежели попытка вмешательства в избирательные процессы 2016 года, хотя мой центр нашел прямые следы этого вмешательства, причем они носят довольно серьезный и глубокий характер", — сказал Мухин на заседании комитета Госдумы по информационной политике.

Как отмечается в докладе, опубликованном на сайте Центра, после введения ограничений на работу иностранных НКО на территории России за рубежом ведется работа по созданию специальных подразделений, в том числе в вооруженных силах, спецслужбах и других государственных органах, а также НКО для информационного противоборства с Россией; увеличивается количество центров по производству контента антироссийского содержания, прежде всего, в странах со значительной долей русскоязычного населения; на законодательном уровне закрепляются стратегии по противодействию российской информационной политике; осуществляется дополнительное финансирование, подбор и обучение кадров.

"Развитие и финансирование данных каналов влияния осуществляется под руководством силовых ведомств и спецслужб США (министерство обороны, ЦРУ, АНБ), в которых имеются специальные подразделения по ведению информационной войны, а также входящих в "гражданский аппарат" государственных ведомств и структур (государственный департамент США, Восточная группа по стратегическим коммуникациям в составе Европейской внешнеполитической службы) с использованием возможностей неправительственных организаций, частных фондов, традиционных средств массовой информации (радио "Свободная Европа"/радио "Свобода", "Голос Америки", медиакорпорация "Би-Би-Си" и другие), специализированных групп экспертов и исследовательских центров, как правило, созданных при ведущих американских университетах", — говорится в докладе.

С принятием в России федеральных законов об "иностранных агентах" и нежелательных организациях, осложнивших деструктивную деятельность стран Запада, активизировались поиски возможности сохранения работы американских НПО и НКО в России, внедрению новых форм и методов финансирования российских НКО, информационных структур и физических лиц, ведущих антироссийскую пропаганду, отмечается в документе.

"Предпринимаются попытки по осуществлению вывода муниципальных печатных изданий из-под юрисдикции районных администраций и назначения "независимых" редакторов. В качестве инструмента рекомендуется использовать якобы имеющиеся пробелы в законодательстве РФ, допускающем регистрацию двух уставов СМИ (учредителей и редакции), что позволяет в случае ликвидации организации учредителей СМИ продолжить деятельность издания под контролем оппозиционных так называемых либеральных сил", — пишут авторы доклада.