Президент Абхазии встретил Лаврова с рогом вина и ачашвом

СУХУМ, 18 апр — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Абхазию с двухдневным рабочим визитом, российского министра в аэропорту Сухума встретил президент страны Рауль Хаджимба и министр иностранных дел Даур Кове, передает агентство Sputnik Абхазия.

Также в аэропорту присутствовали посол Абхазии в РФ Игорь Ахба и российский посол в Абхазии Семен Григорьев.

По данным агентства, Лаврова встретили, преподнеся ему рог с вином и ачашв (пирог с сыром).

Последний визит Лаврова в Абхазию состоялся в апреле 2011 года. Как сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Лавров во вторник примет участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, а 19 апреля в Сухуме пройдут переговоры главы МИД РФ с президентом Абхазии Хаджимбой и главой МИД республики Кове.