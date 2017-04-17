Медведев назвал главный итог работы правительства в 2016 году

ГОРКИ, 17 апр — РИА Новости. Главный итог работы правительства России за 2016 год — спад экономики практически прекратился, созданы условия для возобновления ее роста, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

"Послезавтра у нас с вами отчет в Государственной думе за 2016 год. Нам с вами приходилось принимать очень непростые решения в прошлом году, искать компромисс между потребностями и нашими финансовыми возможностями. Многое получилось, кое-что точно не получилось, но главное, чего мы добились, — спад экономики практически прекратился, созданы условия для возобновления роста. Это главный итог той работы, о которой я расскажу депутатам", — сказал Медведев.