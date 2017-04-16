В Госдуме рассказали о финансовой выгоде от помощи Афганистану

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Помощь Афганистану способна принести России существенную выгоду, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в интервью радиостанции "Говорит Москва".

По словам парламентария, речь идет о продаже военной техники и создании рабочих мест. "В своем бюджете Министерство обороны Афганистана закладывает соответствующую сумму, закупает у нас современное вооружение, наши инструкторы прибывают на их территорию, обучают офицеров. Наши инженеры получают работу, заработную плату за текущее обслуживание, ремонт этой техники", — сказал он.

Помимо этого, Шерин назвал и другую важную сторону двустороннего сотрудничества — борьбу с распространением наркотиков. Присутствие России в регионе будет означать совместную с афганскими властями работу по локализации и пресечению наркотрафика. Кроме того, стабилизация ситуации в стране позволит предотвратить рост влияния террористических группировок, в частности, ИГ* и Аль-Каиды*.

В воскресенье стало известно, что Кабул попросил Москву о помощи в подготовке кадров для афганской армии и полиции.

*Террористическая организация, запрещенная в России