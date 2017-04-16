В Совфеде прокомментировали просьбу Афганистана помочь с обучением армии

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Обращение Афганистана после испытания США в этой стране сверхмощной бомбы за помощью к России можно назвать символичным. Об этом заявил первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич, возглавляющий Российский союз ветеранов Афганистана.

США в четверг впервые применили в бою сверхмощную неядерную бомбу GBU-43 в Афганистане против боевиков "Исламского государства" (террористическая группировка, запрещена в России). Целью стали системы тоннелей, которую боевики использовали для перемещений.

"Столь серьезные испытания вооружения иностранного государства не могут не беспокоить Кабул", — подчеркнул Клинцевич.

По словам сенатора, обращение Афганистана говорит о том, что у России есть чему поучиться.

Клинцевич считает, что Москва пойдет навстречу Кабулу, поскольку страны имеют давние дружественные связи. При этом в Афганистане знают, что оказание помощи со стороны России не будет сопровождаться навязыванием каких-либо политических условий, сказал сенатор.

Вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов также заявил РИА Новости, что Россия может ответить согласием на просьбу и помочь Афганистану.

В воскресенье в МИД Афганистана сообщили, что Кабул попросил Москву о помощи в подготовке кадров для афганской армии и полиции.