Советник Трампа считает, что отношения США и России могут только улучшаться

ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Отношения России и США находятся сейчас на самом низком уровне, поэтому они могут только улучшаться, заявил в интервью телеканалу ABC советник президента США по нацбезопасности Герберт Макмастер.

"Что ж, когда отношения на самом низком уровне, нет никакого другого пути, как только идти вверх", — сказал он.

Он добавил, что недавний визит госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву "произошел в правильное время" и это "время провести жесткий разговор с Россией" о поддержке режима президента Сирии Башара Асада.

При этом Макмастер выразил надежду, что "после (этого разговора — ред.) области для сотрудничества будут найдены".

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил журналистам по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, что президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны вернуться к меморандуму о предотвращении инцидентов в Сирии, если Вашингтон подтвердит цель борьбы с терроризмом.