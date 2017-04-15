Лавров назвал переговоры с главой МИД Катара содержательными

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что переговоры с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани были содержательными и конструктивными.

"Мы провели содержательные и конструктивные переговоры с министром иностранных дел Катара Мухаммедом Аль Тани. Мы дорожим достигнутым уровнем диалога между нашими странами", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Министр отметил, что стороны "рассмотрели состояние и перспективы двустороннего взаимодействия в русле тех договоренностей, которые были достигнуты нашими лидерами в Москве в январе 2016 года, и затем обсуждались также в августе прошлого года".

"Мы констатировали позитивную динамику товарооборота, который за прошлый год удвоился, хотя в абсолютных объемах, конечно, оставляет желать лучшего", — добавил Лавров.