Лавров начал встречу с главой МИД Катара

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Россия заинтересована обсудить с Катаром оценки ситуации в Сирии, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с катарским коллегой Мухаммедом Рахманом Аль Тани.

"Рады приветствовать Вас в Москве. В это очень плотное время в международных отношениях нам важно не терять темпа в контактах для обсуждения двусторонних договоренностей и, конечно, нашего взаимодействия по международным делам прежде всего в регионе Ближнего востока и Северной Африки… Конечно же, мы заинтересованы прежде всего сопоставить наши оценки усилий по урегулированию сирийского кризиса, в которых — усилиях — Катар играет весьма заметную роль", — заявил Лавров.

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