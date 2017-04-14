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Политика

Три трактора, Maybach и миллиард: Госдума опубликовала декларации депутатов

22:2814.04.2017
(обновлено: 22:29 14.04.2017)
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Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы отчитались о своих доходах за прошлый год, самым состоятельным народным избранником стал единоросс Андрей Палкин, он заработал 678,47 миллионов рублей. При этом доходы спикера нижней палаты Вячеслава Володина, который по итогам 2015 года стал самым богатым чиновником в администрации президента РФ, снизились на 25 миллионов рублей.

Единоросс Владислав Резник. Архивное фото
© РИА Новости. Григорий Сысоев
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Единоросс Резник задекларировал рекордное количество транспортных средств

Самые богатые и бедные

Единороссы стали самыми состоятельными депутатами в личном зачете. Андрей Палкин стал лидером: за 2016 год он задекларировал доход в размере 678,47 миллиона рублей, на втором месте оказался Николай Борцов с доходом более 604 миллионов рублей (в 2015 году он заработал почти 800 миллионов рублей). Третьим стал Григорий Аникеев с доходом 527,6 миллионов рублей (в 2015 году – почти 571,8 миллион рублей). Совокупный доход Палкина с супругой составил более 1 миллиарда рублей.

На втором месте по совокупному доходу оказался коммунист Александр Некрасов. Его доход составил около 5 миллионов рублей. При этом его супруга заработала за год почти 646 миллионов рублей.

Руководитель департамента международных связей Москвы Сергей Черемин. Архивное фото
© РИА Новости. Валерий Мельников
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Самым богатым в правительстве Москвы стал глава международного департамента

Самым "бедным" по уровню задекларированных доходов оказался боксер-профессионал Дмитрий Пирог с доходом 147,19 тысячи рублей. При этом, как следует из декларации, Пирог имеет в собственности две квартиры общей площадью более 170 квадратных метров, земельный участок (500 квадратных метров) и два легковых автомобиля Audi A8.

Лидер прошлого года единоросс Леонид Симановский, доход которого по итогам 2015 года составил более 907 миллионов рублей, в 2016 году задекларировал доход чуть более 377 миллионов рублей.

Спикер и его заместители

Володин в своей декларации за 2016 год указал доход в 62,1 миллиона рублей. При этом, по итогам 2015 года доход Володина, который в то время занимал должность первого замглавы администрации президента, составлял 87,1 миллиона рублей.

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Самой богатой супругой депутата ГД стала жена коммуниста Некрасова

Единоросс Петр Толстой стал самым состоятельным среди вице-спикеров Госдумы, его доход составил 44,22 миллиона рублей. На втором месте — вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова ("Справедливая Россия) — 24,53 миллиона, а на третьем — зампред ГД от ЛПДР Игорь Лебедев, который задекларировал 9,93 миллиона рублей.

Лидеры фракций

Лидером по доходам среди глав четырех думских фракций стал председатель ЛДПР Владимир Жириновский, который в прошлом году заработал 79,14 миллиона рублей, что почти в 16 раз больше, чем в 2015 году. Согласно декларации, Жириновский владеет шестью жилыми домами площадью от 107 до 464 квадратных метров, двумя земельными участками площадью 17482 квадратных метров и 4455 квадратных метров и бассейном в 803 метра.

Глава фракции "Единая Россия" Владимир Васильев указал в декларации доход в 5,9 миллиона рублей, в собственности у него земельный участок под индивидуальное жильное строительство, владеет маломерным судном и снегоходом.

Депутат Государственной Думы РФ Иосиф Кобзон. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Кобзон снова стал самым богатым "звездным" депутатом Госдумы

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов задекларировал доход в 5,5 миллиона рублей, квартиру (167 квадратных метра) и дачу (113 квадратных метра) автомобиль Volkswagen Touareg. Председатель "Справедливой России" Сергей Миронов заработал по итогам 2016 года 4,5 миллиона рублей.

"Звезды" и спортсмены

Хоккеист Вячеслав Фетисов оказался самым богатым среди-депутатов спортсменов, в прошлом году он заработал более 108 миллионов рублей. Хоккеист, член комитета Госдумы по охране здоровья Владислав Третьяк попал на второе место по уровню доходов за прошлый год: он указал в своей декларации сумму в 19,5 миллиона рублей. Таким образом, он увеличил доход по сравнению с 2015 годом, когда он задекларировал 11,86 миллиона рублей. На третьем месте боксер Николай Валуев — 8,72 миллиона рублей (в 2015 году он заработал 6,2 миллиона рублей).

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Иосиф Кобзон пятый год подряд становится самым богатым среди "звездных" депутатов, его доход в 2016 году составил 45,57 миллиона рублей. Вместе с Кобзоном в тройку лидеров среди "звездных" депутатов по уровню доходов в прошедшем году вошли лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов: его доход составил 21,88 миллиона рублей и вторая в мире женщина-космонавт Светлана Савицкая — 15,44 миллиона рублей.

Руководитель фракции политической партии Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Среди лидеров думских фракций больше всех в 2016 году заработал Жириновский

Недвижимость за рубежом и транспорт

Согласно данным деклараций, около 20 депутатов Госдумы имеют недвижимость за рубежом. Среди зарубежной недвижимости, которой владеют парламентарии и их супруги, — квартиры в Испании, Чехии, Латвии, Швейцарии, дом и земельный участок в Великобритании, хутор в Финляндии и кладовка в Чехии.

Среди задекларированного народными избранниками транспорта встречается как отечественный автопром и люксовые модели иномарок, так и необычный транспорт, в том числе автомобили медицинской службы, автокран специализированный и парусные суда. Абсолютным лидером по количеству транспортных средств стал единоросс Владислав Резник, которому принадлежит на праве собственности 41 транспортное средство, в том числе 13 легковых и 6 грузовых автомобилей, также автотопливозаправщик и автодом.

Самыми распространенными среди депутатов марками автомобилей являются Mercedes, Porsche Cayenne, Land Rover, Audi, Lexus, BMW и Infinity.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Игорь Морозов. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Натрускин
Сенатор Морозов с супругой владеют 52 земельными участками

Депутат от "Единой России" Григорий Аникеев, оказавшийся на третьем месте по уровню дохода, в числе прочего транспорта владеет двумя автомобилями медицинской службы, вездеходным транспортером, двумя рыболовными лодками и вертолетом.

Есть в числе парламентариев и поклонники отечественного автопрома. Так, депутат Владимир Синяговский владеет автомобилем "ГАЗ-69", Виктор Карамышев – "ГАЗ-М21", Сергей Катасонов – "ВАЗ-21099" и мотоциклом "Ява", Вадим Белоусов – автомобилями "ВАЗ-21093" и "ГАЗ-13", тогда как в собственности у его супруги значится три автомобиля BMW.

Супруг депутата Светланы Бессараб владеет двумя парусными суднами, а член комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова — тремя тракторами и автомобилем Renault Duster.

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