Михаил Федотов заработал в 2016 году 7 млн рублей, Анна Кузнецова - 2,8 млн

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова за 2016 год заработала около 2,8 миллиона рублей, а глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов задекларировал около 6,97 миллиона рублей, следует из опубликованных на сайте президента РФ сведений о доходах, расходах и имуществе.

Точная сумма годового задекларированного дохода детского омбудсмена составила 2 798 222 рублей. Также Кузнецова владеет земельным участком размером в 800 квадратных метров и жилым домом площадью в более 140 квадратных метров.

Супругу уполномоченного Алексею Кузнецову, согласно данным, принадлежат иномарки Subaru Outback, Toyota Rush и Toyota Sequoia. Кроме этого, муж омбудсмена задекларировал годовой доход, размер которого составил 151 тысячу рублей.

Федотов, как следует из декларации, заработал в прошлом году порядка 6,97 миллионов рублей, его супруга – чуть больше 854 тысяч рублей.

В совместной собственности супругов находится квартира площадью 104 квадратных метра. Кроме того Федотов владеет двумя земельными участками площадью 810 и 1200 квадратных метров, а также дачным домиком в 159 "квадратов". Все эти объекты недвижимости находятся в России. Также в декларации указаны два автомобиля: Ауди Q3 и Ауди Q5, первый из них принадлежит жене, второй – самому Федотову.