Пучков и Шойгу заработали больше всех в силовом блоке министров за 2016 год

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Глава МЧС Владимир Пучков и министр обороны Сергей Шойгу показали самые высокие доходы среди российских министров, курирующих силовые ведомства, заработав более 12 миллионов и 10,5 миллиона рублей соответственно, следует из декларации доходов членов правительства РФ за 2016 год, опубликованной на правительственном сайте в пятницу.

При этом практически аналогичные доходы продемонстрировали их жены: супруга Пучкова в прошедшем году заработала 11,8 миллиона рублей, Шойгу – 10,4 миллиона.

Третье место по доходам среди "силовиков" занял вице-премьер России Дмитрий Рогозин, задекларировавший доход в 8,1 миллиона рублей; замыкают пятерку министр юстиции Александр Коновалов (7,1 миллиона рублей) и глава МВД Владимир Колокольцев (6,7 миллиона рублей).

Силовой автопарк

Обладателем самого крупного автопарка среди министров-силовиков стал Рогозин, в гараже которого, согласно декларации, два легковых автомобиля и два мотоцикла. При этом, судя по документу, вице-премьер предпочитает советскую классику — ГАЗ-21Р "Волга" и ГАЗ-13 "Чайка".

Другие министры пользуются иномарками. Так, в собственности у Пучкова находится автомобиль Mercedes Benz GLE300 4 Matic, у Колокольцева — Toyota Land Cruiser и мотоцикл BMW K1200S, а у являющегося отцом четверых детей Коновалова – минивэн Volkswagen Caravelle.

Земля и недвижимость

По данным декларации, наибольшим количеством земельных участков и другого недвижимого имущества в силовом блоке правительства России обладает Колокольцев. В собственности главы МВД находится земельный участок площадью 0,15 гектара, три квартиры, гараж и дом в безвозмездном пользовании.

Супруга Колокольцева, задекларировавшая доход в 181 тысячу 925 рублей, обладает долей в трех земельных участках площадью 4,7 гектара, 13 и 10 соток соответственно, а также долей площади в двух жилых домах и одной квартире. Помимо этого в ее безвозмездном пользовании находится ещё одна квартира площадью 92 квадратных метра.

Наиболее скромные показатели среди пяти высокопоставленных чиновников в опубликованной декларации продемонстрировал Рогозин, в собственности которого находится лишь пятая доля квартиры площадью 346 квадратных метров. Кроме того, на срок исполнения своих полномочий вице-премьер на возмездной основе арендует дачу площадью 360 квадратных метров.