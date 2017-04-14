Мантуров стал самым богатым министром экономического блока за 2016 год

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости/Прайм. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам 2016 года стал самым богатым министром экономического блока правительства, а меньше всех заработал глава Минсельхоза Александр Ткачев, следует из деклараций о доходах, размещенных на сайте кабмина РФ.

В прошлом году доход Мантурова составил 129 миллионов рублей. В собственности министра значатся шесть автомобилей — Land Rover, "Москвич 412", "ВАЗ 2103", "Лада Веста", "ГАЗ 21" и "Москвич 408", — а также земельный участок, квартира и четыре машиноместа. Супруга министра в 2016 году заработала 4,4 миллиона рублей, в ее собственности указаны земельный участок и жилой дом.

Второе место в списке самых состоятельных министров экономического блока занял глава Минфина Антон Силуанов. Согласно декларации, его доход за 2016 год вырос почти втрое и составил 95,44 миллиона рублей против 34,39 миллиона рублей годом ранее. В собственности министра — два земельных участка, жилой дом, квартира, четыре гаража и два нежилых здания. Также в декларации указано, что еще один земельный участок министр арендует. Как и в прошлом году, Силуанов владеет тремя автомобилями — "ГАЗ 69", BMW Х6 и "ВАЗ 21011", а также двумя мотоциклами.

Доходы первого вице-премьера Игоря Шувалова в прошлом году немного сократились — он заработал 71,76 миллиона рублей и занял третье место в списке самых состоятельных представителей экономического блока кабмина. Его супруга заработала 61,1 миллиона рублей. Чета по-прежнему арендует дом в Австрии, квартиру в Англии и делит на двоих Jaguar и два отечественных автомобиля — "ВАЗ 2101" и "ЗИЛ 41047". Также у супругов есть три квартиры в России.

Вице-премьер Аркадий Дворкович заработал 24,78 миллиона рублей. Доход его супруги, согласно декларации, составил 60,5 миллиона рублей. В собственности вице-премьера указана квартира и автомобиль "ГАЗ М20". Еще одной квартирой и двумя машиноместами Дворкович пользуется безвозмездно. Супруга вице-премьера владеет земельным участком, двумя квартирами и долей в еще одной квартире, а также двумя машиноместами. Еще двумя квартирами и двумя машиноместами жена Дворковича пользуется безвозмездно.

Министр энергетики Александр Новак, согласно декларации, заработал в 2016 году 17,1 миллиона рублей. В собственности министра указаны земельный участок и квартира, а также два мотоцикла. Супруга министра заработала всего 337 тысяч рублей. При этом она владеет автомобилями Porsche Cayenne и BMW.

Доход министра экономического развития Максима Орешкина составил в 2016 году 16,54 миллиона рублей. Орешкин владеет долей в квартире и еще одной квартирой пользуется безвозмездно. Супруга министра заработала 450 тысяч рублей. Она владеет квартирой и автомобилем Land Rover.

Вице-премьер Александр Хлопонин в 2016 году заработал 9,9 миллиона рублей, а его супруга — 836 тысяч рублей. Супруги владеют домом с земельным участком в Италии и двумя домами в России. Также у супругов есть десять земельных участков в России и квартира. Супруги делят на двоих автомобили Bentley, Jaguar, два автомобиля Mercedes Benz, а также автоприцеп.

Доходы министра связи Николая Никифорова в 2016 году остались на уровне предыдущего года — 5,8 миллиона рублей. Супруга Никифорова заработала гораздо больше — 48,6 миллиона рублей. Супруги владеют двумя квартирами. У министра есть легковой автомобиль "Лада", а у его жены — Audi и знаменитый электромобиль Tesla Model S. Также супруга министра владеет еще одной квартирой. Дочь министра, согласно декларации, безвозмездно пользуется квартирой в Испании.

Министр природных ресурсов Сергей Донской заработал в прошлом году 5,7 миллиона рублей. Он владеет двумя квартирами.

Глава Минсельхоза Александр Ткачев в 2016 году заработал 5,6 миллиона рублей, а его жена — 9,9 миллиона рублей. Ткачев владеет тремя земельными участками, жилым и гостевым домами. Также министр арендует два земельных участка и безвозмездно пользуется квартирой.