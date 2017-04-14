Медведев раскрыл сумму доходов за 2016 год

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2016 году заработал 8,58 миллиона рублей, в 2015 году доход премьера составил почти 8,8 миллиона рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства РФ.

В 2014 году доход премьер-министра составил более 8 миллионов рублей, в 2013 году заработок Медведева, согласно декларации, составлял 4,2 миллиона рублей.

Как и в прошлые годы, у Медведева в длительной аренде на 49 лет находится земельный участок 47 соток, в собственности — квартира площадью 367,8 квадратных метра, а также два автомобиля — ГАЗ-20 и ГАЗ-21.

Супруга главы правительства, как в прошлом и в позапрошлом годах, в этот раз ничего не заработала. У нее в собственности осталась иномарка Volkswagen Golf, два машиноместа, в ее пользовании — квартира в 367,8 квадратных метра.