"Единая Россия" приостановила членство в партии экс-главы Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 апр – РИА Новости. Президиум регионального политсовета "Единой России" в пятницу приостановил членство в партии экс-главы Марий Эл Леонида Маркелова, в отношении которого возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Следственный комитет России сообщил в четверг о возбуждении уголовного дела по статьям "получение взятки", "дача взятки", "посредничество во взяточничестве" в отношении бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова и его соучастников. Ему вменяют получение взятки на сумму более 235 миллионов рублей.

Согласно уставу партии, "членство в партии лица, в отношении которого в соответствии с законодательством РФ возбуждено уголовное дело, может приостанавливаться по решению президиума регионального политсовета".

"В Йошкар-Оле в пятницу, 14 апреля, состоялось заседание президиума регионального политсовета Марийского регионального отделения "Единой России". На заседании рассмотрен вопрос о приостановлении членства в партии экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова. Членство приостановлено согласно пункту 4.4.6 устава партии в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Маркелова Леонида Игоревича", — говорится в сообщении.

Следователи полагают, что Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики "Акашевская" Николая Криваша в качестве взятки более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие при имущественной выплате средств господдержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. По информации СК, по месту работы и жительства фигурантов уголовного дела и их родственников проводятся обыски с целью обнаружения и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования.