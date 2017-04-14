Лавров проведет переговоры с главой МИД Катара

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 15 апреля в Москве проведет переговоры с катарским коллегой Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Tани, стороны обсудят ситуацию в Сирии, сообщается на сайте МИД России.

Как отмечается, встреча в Москве позволит провести "сверку часов" по ключевым сюжетам происходящего в ближневосточном регионе с акцентом на поиск вариантов урегулирования существующих там кризисных ситуаций.

"Особое внимание С.В.Лавров и М.Аль Тани уделят складывающейся ситуации в Сирии и вокруг нее, а также рассмотрят развитие военно-политической обстановки в САР и перспективы продвижения там политического процесса при конструктивном международном содействии", — говорится в сообщении МИД.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года.

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