Лавров рассчитывает, что контакты с США по разоружению возобновятся

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия рассчитывает на возобновление контактов с США по тематике разоружения и стратегической безопасности, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Рассчитываем, что контакты по рассмотрению хода нашего взаимодействия в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями будут возобновлены и будут проходить по-деловому, прагматично, с прицелом на четкое выполнение того, о чем мы договорились", — сказал Лавров.