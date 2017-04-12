МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон назвал переговоры в Москве продуктивными, отметил, что для решения существующих вопросов понадобится улучшение взаимоотношений между РФ и США.

"Мы только что пришли с очень продуктивной встречи", — сказал Тиллерсон по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным.

Он добавил, что "текущее состояние дел во взаимоотношениях (РФ и США — ред.) находится на самом низком уровне, и уровень доверия находится также на низкой точке".

По его словам, "две крупные ядерные державы не могут находиться в таком состоянии дел".

"Мы также поговорили о подходах, о том, каким образом мы можем улучшить наши линии связи", — добавил Тиллерсон. Он также отметил, что стороны "поделились своими позициями по тому, каким образом мы можем продвигаться вперед сегодня".

"Мы понимаем, что улучшение взаимоотношений между нашими странами понадобится для того чтобы разрешить те вопросы, по которым наше мнение разделяется", — подчеркнул Тиллерсон.