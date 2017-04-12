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Политика

После встречи в Кремле: Лавров и Тиллерсон рассказали об итогах переговоров

20:3812.04.2017
(обновлено: 21:56 12.04.2017)
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Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров и Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве. 12 апреля 2017
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон на совместной пресс-конференции подвели итоги переговоров в Москве.

Среди главных тем обсуждения фигурировали Сирия, Украина, КНДР и вопросы двусторонних отношений. Вопрос санкций на переговорах не поднимался.

Госсекретарь прибыл в Москву накануне. Перед визитом в Россию Тиллерсон выступил с жестким заявлением по Сирии, призвав Москву "выбирать" между партнерством с США и поддержкой Башара Асада.

Найти "раздражители в отношениях"

Министр иностранных дер РФ Сергей Лавров во время переговоров в Москве с Государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. 12 апреля 2017
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Лавров считает недальновидными попытки помешать сотрудничеству России и США
"Переговоры получились обстоятельными, откровенными, охватили весь спектр вопросов, которые являются ключевыми для наших двусторонних отношений, для взаимодействия по международным делам", — сказал Лавров на пресс-конференции после встречи с президентом Владимиром Путиным.

"Мы подтвердили нашу общую нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом", — сказал он, отметив, что эту тему несколько раз по телефону обсуждали лидеры России и США.

При этом, по словам министра, Москва видит попытки помешать сотрудничеству двух стран и обострить конфронтацию.

"Думаю, что и в США, и в России есть достаточно здравых людей, которые смогут отделить зерна от плевел, и которые смогут все-таки руководствоваться коренными, неконъюнктурными интересами наших народов, наших стран и всего международного сообщества", — добавил Лавров.

По его словам, "история доказала, когда Москва и Вашингтон сотрудничают, выигрывают не только наши народы, но и весь мир".

Глава российского МИД рассказал, что Москва и Вашингтон назначат спецпредставителей, чтобы без эмоций выявить "раздражителей в отношениях".

Инцидент в Идлибе

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Сирии. Архивное фото
© AFP 2017/ Jewel Samad
"Что ты глаза отводишь?": Сафронков ответил представителю Британии в ООН
Лавров рассказал, что обсудил с Тиллерсоном инцидент с химатакой в Идлибе и увидел готовность США поддержать международное расследование этих событий.

"В контексте борьбы с терроризмом мы обсуждали ситуацию в Сирии, затронули инцидент, который произошёл после того, как 4 апреля в Сирии в районе Идлиба имело место применение химических веществ, и последовавший за этим ракетный удар Соединённых Штатов по военному аэродрому 7 апреля", — сказал он.

Министр подчеркнул, что Россия "никого не пытается выгораживать и настаивает на объективном расследовании событий в Идлибе".

"Хочу подчеркнуть нашу стопроцентную убежденность, что если наши коллеги в ООН, в Гааге будут увиливать от этого расследования, то это будет означать, что они не хотят установить истину. А мы будем на этом настаивать", — добавил он.

П/к министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Тиллерсон заявил, что уход Асада должен пройти организованно
По словам главы российского МИД, Москва не увидела "никаких подтверждений,… признаков, характерных для того, чтобы говорить о том, что там были какие-либо отравляющие вещества".

Также министр добавил, что Россия считает контрпродуктивным внесение в Совбез ООН резолюции по Сирии.

Тиллерсон, в свою очередь, заявил, что удар американских сил по Идлибу был обоснован, аргументировав это "фактами, которые у нас (США — ред.) имеются".

При этом он признал, что у Вашингтона нет информацию, которая бы свидетельствовала о причастности России к инциденту в Идлибе.

Судьба Асада

Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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Тиллерсон заявил, что удар США по Сирии был обоснован
Коснулись стороны и судьбы сирийского президента Башара Асада. Тиллерсон выразил уверенность, что уход  Асада с поста должен пройти организованно.

"Наша позиция, что режим Асада приходит к концу, они сами в этом виноваты, своим поведением, войной, которая продолжается на протяжении нескольких лет", — сказал госсекретарь.

Он отметил, что "Россия является наиболее близким союзником и может помочь Асаду понять эту реальность".

"Мы считаем, что очень важно, что уход Асада должен произойти структурным, организованным образом, чтобы все абсолютно общины были представлены за столом переговоров", — добавил госсекретарь.

Лавров, в свою очередь, заявил, что Россия не делает ставку в Сирии на конкретную персону, в том числе на Асада. По его словам, сирийцы должны договориться о своем будущем сами.

"Это должен быть инклюзивный межсирийский диалог. И судьбу Сирии должны, как записано в резолюции Совбеза ООН, определять сами сирийцы без каких-либо исключений", — заключил министр.

Низкий уровень доверия

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров в Москве с министром иностранных дер РФ Сергеем Лавровым. 12 апреля 2017
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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Тиллерсон назвал низким уровень доверия между Россией и США
Тиллерсон назвал "низким" текущий уровень доверия между Россией и США. При этом, по его словам, Москва и Вашингтон должны сделать все, чтобы приостановить деградацию отношений и восстановить доверие.

"Мы договорились о создании рабочей группы по разрешению тех вопросов, которые требуют незамедлительного решения по стабилизации ситуации", — сказал госсекретарь США.

По его словам, "две крупные ядерные державы не могут находиться в таком состоянии дел".

"Мы также поговорили о подходах, о том, каким образом мы можем улучшить наши линии связи", — добавил госсекретарь. Он отметил, что стороны "поделились своими позициями по тому, каким образом мы можем продвигаться вперед сегодня".

"Мы понимаем, что улучшение взаимоотношений между нашими странами понадобится для того чтобы разрешить те вопросы, по которым наше мнение разделяется", — резюмировал Тиллерсон.

Украина, Корея и кибербезопасность

П/к министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Пушков прокомментировал встречу Тиллерсона с Путиными и Лавровым
Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили Украину, Корею и вопросы кибербезопасности.

По словам Лаврова, Москва и Вашингтон выступают за полное выполнение минских договоренностей и неукоснительное выполнение резолюций Совбеза ООН по Корейскому полуострову.

"Россия и США обсудили, как найти способы выйти из спирали конфронтации на Корейском полуострове и создать условия для возобновления переговоров", — рассказал Лавров.

Также стороны кратко коснулись вопросов кибербезопасности, условившись продолжить диалог по этой теме.

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Политика
Комментарии
20 пользователей оставили 21 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Андрей
США готовы поддержать международное расследование событий в Идлибе. Да неужели? Расследование покажет что хим оружие применял не Асад и дальше что? Трамп скажет типа упс, извините ошибочка вышла?
21:00
12.04.2017
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Michail Fresko
Сомневаюсь, что США будут расследовать химическую атаку.
При отсутствии доказательств вины Асада, придется судить Трампа и его кровожадную дочурку, за нарушение всех международных законов и бомбардировку суверенной страны.
21:08
12.04.2017
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