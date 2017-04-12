Встреча Путина с Тиллерсоном и Лавровым завершилась

МОСКВА, 12 апр – РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и главой МИД РФ Сергеем Лавровым завершилась, министры дают пресс-конференцию.

Встреча длилась около двух часов.

Ранее в среду пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что Путин принял в Кремле Тиллерсона и Лаврова, которые провели в Москве переговоры.

Тиллерсон прилетел в Москву накануне. Лавров назвал этот визит своевременным, предоставляющим возможность "откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта".