В Москве прошли переговоры Лаврова и Тиллерсона

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Москве завершились переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Встреча продлилась около пяти часов.
Среди главным тем обсуждения фигурировали Сирия, Украина, КНДР и вопросы двусторонних отношений. После встречи Тиллерсон вернулся в гостиницу, отказавшись от общения с журналистами.
Госсекретарь США прибыл в Москву накануне. Перед визитом в Россию Тиллерсон выступил с жестким заявлением по Сирии, призвав Москву "выбирать" между партнерством с США и поддержкой Башара Асада.
Москва открыта для сотрудничества
"Кто вас воспитывал?" — отреагировал Лавров. Ему пришлось повторить вопрос, прежде чем представители СМИ его услышали. После этого в зале, наконец, стало тихо.
Перед началом встречи Лавров подчеркнул, что у Москвы накопилось немало вопросов по недавним заявлениям Соединенных Штатов, которые касаются двусторонних отношений и международных проблем. При этом Россия готова сотрудничать с США на конструктивной и равноправной основе.
"Это наша последовательная линия, она формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры", — подчеркнул глава МИД.
Также он назвал визит Тиллерсона "своевременным", поскольку он дает возможность "откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта".
Налаживание диалога
"Эта встреча проходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах", — отметил Тиллерсон.
Он добавил, что на встрече предполагается обсудить "целый ряд очень широких и очень важных вопросов".
Путин принял Тиллерсона и Лаврова
"Если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас проинформируем соответствующим образом…", — ответил Песков на вопрос журналистов.
Позднее стало известно, что встреча все-таки состоится — Путин принял в Кремле Лаврова и Тиллерсона после завершения переговоров глав внешнеполитических ведомств.