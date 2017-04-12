В Москве прошли переговоры Лаврова и Тиллерсона

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В Москве завершились переговоры главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Встреча продлилась около пяти часов.

Среди главным тем обсуждения фигурировали Сирия, Украина, КНДР и вопросы двусторонних отношений. После встречи Тиллерсон вернулся в гостиницу, отказавшись от общения с журналистами.

Госсекретарь США прибыл в Москву накануне. Перед визитом в Россию Тиллерсон выступил с жестким заявлением по Сирии, призвав Москву "выбирать" между партнерством с США и поддержкой Башара Асада.

Москва открыта для сотрудничества

Переговоры дипломатов начались не совсем обычно. Как только главы внешнеполитических ведомств вошли в зал Дома приемов МИД, американские журналисты начали выкрикивать вопросы российскому министру, хотя для такого формата предусмотрена пресс-конференция.

"Кто вас воспитывал?" — отреагировал Лавров. Ему пришлось повторить вопрос, прежде чем представители СМИ его услышали. После этого в зале, наконец, стало тихо.

Перед началом встречи Лавров подчеркнул, что у Москвы накопилось немало вопросов по недавним заявлениям Соединенных Штатов, которые касаются двусторонних отношений и международных проблем. При этом Россия готова сотрудничать с США на конструктивной и равноправной основе.

"Это наша последовательная линия, она формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры", — подчеркнул глава МИД.

Москва считает непродуктивным замыкаться в рамках закрытых альянсов, отметил министр. По словам Лаврова, "эта позиция не раз доводилась до наших американских коллег и хорошо известна в Вашингтоне, в том числе и вам".

Также он назвал визит Тиллерсона "своевременным", поскольку он дает возможность "откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем вопросам, прежде всего по формированию широкого антитеррористического фронта".

Налаживание диалога

Госсекретарь США, со своей стороны, выразил надежду на то, что его встреча с Лавровым поможет Москве и Вашингтону наладить открытый диалог и позволит "объяснить и выразить те точки", по которым позиции России и США расходятся.

"Эта встреча проходит в действительно очень важный момент для нас, когда мы пытаемся объяснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели и наши задачи являются общими и интересы наши совпадают, несмотря на различия в тактических подходах", — отметил Тиллерсон.

Он добавил, что на встрече предполагается обсудить "целый ряд очень широких и очень важных вопросов".

Путин принял Тиллерсона и Лаврова



Встретится ли Тиллерсон с президентом Владимиром Путиным не было ясно до последнего момента, однако пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключал такую вероятность.

"Если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас проинформируем соответствующим образом…", — ответил Песков на вопрос журналистов.

Позднее стало известно, что встреча все-таки состоится — Путин принял в Кремле Лаврова и Тиллерсона после завершения переговоров глав внешнеполитических ведомств.