В Москве завершились переговоры Лаврова и Тиллерсона

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, а также их совместный рабочий ланч завершились, глава госдепартамента вернулся в отель, где остановилась американская делегация, передает корреспондент РИА Новости.

Тиллерсон в окружении представителей делегации вошел в гостиницу, однако он не стал общаться с журналистами, которые собрались в фойе.

Ранее, как сообщил РИА Новости источник в МИД РФ, министры провели рабочий ланч, переговоры продлились около пяти часов.