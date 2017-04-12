Песков допустил возможность встречи Путина с Тиллерсоном

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что есть определенная вероятность, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон могут доложить о результатах переговоров президенту России Владимиру Путину.

"Что касается встречи, то вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря. Если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас проинформируем соответствующим образом… Определенная вероятность есть", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной встречи президента РФ с госсекретарем США.