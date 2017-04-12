Путин: Россия заинтересована в стабильности на постсоветском пространстве

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Россия заинтересована в стабильности на постсоветском пространстве, одновременно нельзя забывать, что существуют угрозы, для которых границы не имеют значений, в частности, терроризм, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Россия кровно заинтересована в стабильности на постсоветском пространстве. Мы с вами знаем угрозы, которые складываются вокруг периметра наших границ, наверняка об этом еще зайдет речь. Не будем сейчас говорить о западных рубежах, на востоке — Афганистан. И чем меньше угроз у нас с разных направлений для России и чем эффективнее будут совместные действия, тем лучше. Мы не должны забывать, что существуют и современные угрозы, для которых границы не имеют значений, они трансграничные. Это терроризм, организованная преступность, наркотрафик, и эффективно бороться с этими угрозами, в том числе для нас, можно, только объединяя усилия", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир".

"Мы предлагали объединять усилия и в глобальном масштабе. Вы знаете, я предлагал это и с трибуны ООН, но, во всяком случае в региональном разрезе, в региональном масштабе мы это делать можем и, как показывает практика, делаем это достаточно эффективно", — добавил глава государства.