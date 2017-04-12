Полностью прекратить миграцию невозможно, считает Путин

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Полностью прекратить миграцию невозможно, вопрос в налаживании жесткого контроля за этими миграционными потоками, это касается практически всех стран, не только России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я понимаю обеспокоенность наших граждан. Мы фиксируем достаточно много событий, которые воспринимаем как угрозу для национальной безопасности, исходящую от боевиков, фильтрация которых происходит через республики бывшего Советского Союза. Это касается не только Средней Азии, но и других республик. Часть из них прибывает, кстати говоря, из-за рубежа. Современный мир так устроен, что полностью прекратить миграцию невозможно. Это касается не только России, это касается практически всех стран. Вопрос в том, чтобы наладить жесткий контроль за этими миграционными потоками", — сказал Путин в интервью телеканалу "Мир", отвечая на вопрос, как он относится к идее пресечь трудовую миграцию из постсоветских стран и отменить безвизовый режим.

"Подавляющее большинство людей, которые приезжают в Россию, они все-таки приезжают работать, чтобы помочь своим семьям. Создание такой организации, как Евразийский экономический союз, предполагает свободное движение рабочей силы, капиталов, услуг, товаров. И это является огромным преимуществом для развития всех наших стран, именно огромным преимуществом. А современный мир устроен таким образом, что именно успех или неуспех в сфере экономики решает судьбу целых регионов. Поэтому это ключевой вопрос нашей жизни и нашего будущего", — добавил президент.