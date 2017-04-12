Путин заявил, что уровень доверия к США при Трампе "деградировал"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Уровень доверия с Вашингтоном при Дональде Трампе на рабочем уровне, особенно на военном, не стал лучше, а скорее всего, деградировал, заявил российский лидер Владимир Путин.

Такое мнение глава государства высказал в интервью телеканалу " Мир ", в ответ на вопрос, стали ли еще хуже отношения двух стран при Трампе, чем при предыдущем президенте.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон, который сейчас находится с визитом в российской столице, на встрече глав МИД стран G7, заявил, что в интересах Москвы будет координироваться с Вашингтоном по Сирии, а не поддерживать "ненадежного партнера" (президента Сирии Башара Асада – ред.). Многие СМИ восприняли эти высказывания как ультиматум Москве.