Путин пообещал не допустить "цветных революций" в России и странах ОДКБ

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Власти России будут стараться не допустить цветных революций как внутри страны, так и в государствах ОДКБ, заявил президент Владимир Путин.

"Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ", — сказал Путин в интервью телеканалу " Мир ".

"Цветные революции" — собирательное название процессов смены власти, таких как "революция роз" в Грузии, "тюльпановая" в Киргизии, "оранжевая" на Украине, "жасминовая" в Тунисе и "лотосовая" в Египте. Как правило, они начинаются мирными митингами и выливаются в жесткие противостояния за пределами правовых рамок. Целью таких действий, в основном провоцируемых извне, является смена руководства государства.