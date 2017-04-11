Тиллерсон обсудит в Москве будущее Асада

ВАШИНГТОН, 11 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обсудит в Москве будущее сирийского лидера Башара Асада в ходе переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровом, заявил журналистам и.о. официального представителя госдепартамента Марк Тонер.

"Нет сомнений, что они обсудят Асада и его будущее", — сказал Тонер.

По его словам, Россия "должна принять решение", будет ли в дальнейшем поддерживать Асада.

Рекс Тиллерсон прибыл в Москву во вторник. Ожидается, что в среду он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Это первый визит Тиллерсона в Россию в качестве руководителя американского внешнеполитического ведомства. В министерстве иностранных дел РФ ранее выразили надежду на продуктивные переговоры с Тиллерсоном. Ожидается, что стороны обсудят Сирию, Ливию, КНДР, Украину, а также двусторонние отношения, которые, как отметили в российском МИД, в настоящее время "переживают самый сложный период с окончания "холодной войны".