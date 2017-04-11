Путин: надеемся, что сложности в отношениях с Италией будут устраняться

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой заявил, что Россия надеется на постепенное устранение сложностей и недопониманий в отношениях двух стран.

"Мы переживаем не самые лучшие времена, но ваш визит настраивает нас на позитивный лад. Очень надеемся, что все сложности, недопонимания будут постепенно устраняться и мы будем выходить в нормальное русло позитивного сотрудничества", — сказал Путин.

Российский лидер добавил, что Италия является давним надежным партнером РФ. "К сожалению, у нас рухнул просто товарооборот за последние годы, сократился в 2,5 раза. Но все-таки есть и позитивная тенденция, начало этого года ознаменовалось ростом более чем на 33%", — сказал он.