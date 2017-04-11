Медведев: отношения России и Италии развиваются, несмотря на сложности

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Российско-итальянские отношения развиваются, несмотря на сложности, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с президентом Италии Серджо Маттареллой.

"Мы придаем особое значение нашим отношениям с Италией. Эти отношения хорошие, партнерские", — сказал Медведев, отметив, что отношения ЕС и Россия находятся в сложной точке.

По словам российского премьера, у РФ и Италии довольно длительные связи в самых разных областях — в экономике, энергетике, промышленности, торговле, инвестициях, культуры, образования. "Все это очень важно, надеюсь, что Ваш визит будет способствовать укреплению этих отношений", — сказал Медведев.

Как отметил Медведев, для Маттареллы нынешний визит первый в качестве главы Итальянской Республики. Российский премьер поблагодарил президента Италии за визит и выразил признательность за соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.

Со своей стороны президент Италии сказал, что отношения между РФ и Италией прекрасные — это крепкие отношения дружбы. "Отношения развиваются во всех отраслях. Это — и политические связи, и экономика, торговля. Причем эти связи успешно преодолевают достаточно сложный период, который мы сейчас переживаем. Мы понимаем, что с обеих сторон проявляется взаимный интерес к тому, чтобы решить максимально эффективно существующие проблемы с тем, чтобы вернуться к тому уровню развития отношений, который мы можем обеспечить", — сказал Маттарелла.

Он отметил, что экономические отношения двух стран имеют активный характер и могут быть оценены как стратегические. "Имеется огромный потенциал для роста, и мы придаем этому очень большое значение", — сказал итальянский президент.