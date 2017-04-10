Путин поздравил Бибилова с избранием главой Южной Осетии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Анатолия Бибилова с победой на президентских выборах в Южной Осетии, отметив, что РФ продолжит оказывать республике содействие в обеспечении безопасности.

"Уважаемый Анатолий Ильич, примите искренние поздравления по случаю Вашей убедительной победы на выборах президента Республики Южная Осетия. С удовлетворением отмечаю высокий уровень традиционно дружественных российско-югоосетинских связей. Уверен, что с Вашим избранием отношения между нашими странами, базирующиеся на принципах союзничества и интеграции, получат дальнейшее развитие", — говорится в телеграмме, размещенной в понедельник на сайте Кремля.

Путин отметил, что Россия продолжит оказывать содействие Южной Осетии в решении актуальных вопросов социально-экономического развития, а также в обеспечении национальной безопасности.

"От души желаю Вам, уважаемый Анатолий Ильич, крепкого здоровья, благополучия и успехов в столь ответственной деятельности во главе государства", — заключил президент России.

В воскресенье в Южной Осетии прошли президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост были зарегистрированы спикер парламента Анатолий Бибилов, президент Леонид Тибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.

Глава ЦИК республики Белла Плиева, ссылаясь на предварительные итоги избиркома, заявила, что Бибилов набирает в первом туре 57,98% голосов, Тибилов — 30%, Гаглоев — 11,01%. Для победы кандидату необходимо получить более 50% голосов.