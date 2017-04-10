Бут: Россия всегда будет экзистенциальной проблемой для Запада

БАНГКОК, 10 апр – РИА Новости. Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме по обвинению в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма, заявил в понедельник в телефонном разговоре с корреспондентом РИА Новости, что Россия всегда была, есть и будет экзистенциальной проблемой для Запада, и потому всегда останется для западных стран в образе чужака и врага, несмотря на все усилия России, направленные на нормализацию и развитие отношений с ними.

"Совершенно независимо от того, какая власть в России, будь то самодержавие, большевики или нынешняя Российская Федерация, Россия всегда была и всегда будет чужаком и врагом с точки зрения европейских держав и вообще Запада, как бы мы ни хотели с ними дружить", — сказал Бут, комментируя антироссийскую риторику западных СМИ.

"Не в счет даже "исламская угроза", то, что сейчас Европу наводнили мусульмане и там возникают из-за этого большие проблемы. Эти проблемы – не экзистенциальные для Европы. Экзистенциальной проблемой для Европы и Запада была, есть и будет Россия", — добавил он, отмечая, что причин такого отношения к России он не понимает.

Напряженность постоянно нагнетается, в первую очередь, не столько в политической, сколько в эмоциональной сфере, сказал Бут.

"То, что сейчас мы видим в западных СМИ, очень напоминает антироссийскую кампанию в английских газетах перед Крымской войной в 1852 — 53 годах. Это был первый случай, когда газеты, практически, формировали позицию парламента и королевы", — рассказал россиянин. Он добавил, что газеты тогда полностью перевернули направление политики Англии, сначала согласившейся с доводами российского Императора Николая Первого о необходимости освобождения христиан Южной Европы, большинство которых составляли православные, от владычества Турции, а потом выступившей против России в союзе с Турцией.

"Так убеждаешься еще раз в правоте Императора Александра Третьего, говорившего, что у России только два союзника – ее армия и флот. Поэтому мы должны понимать, что чем лучше у нас будут "Тополя", чем лучше будут "Калибры", тем спокойнее будет Россия жить и развиваться. Сейчас времена сложные, дай Бог, чтобы не началась Третья мировая война, которая может начаться, на самом деле, в любой момент", — сказал Бут.

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