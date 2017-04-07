Госдума ужесточила наказание для нерадивых болельщиков в преддверии ЧМ-2018

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который ужесточает ответственность болельщиков за нарушение правил поведения на соревнованиях и предусматривает возможность запрета на въезд в Россию для нерадивых болельщиков-иностранцев.

Так, увеличивается штраф за нарушение запрета на посещение соревнований — с 20-25 тысяч до 40-50 тысяч рублей. При этом сохраняется альтернативная мера — административный арест до 15 суток.

Закон также вводит ответственность за грубые нарушения зрителями правил поведения. К их числу относятся действия, создающие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей, а также нарушения, которые привели к приостановке или прекращению матча.

Подобные нарушения будут наказываться штрафом до 20 тысяч рублей либо арестом до 15 суток с запретом на посещение соревнований на срок до семи лет. В случае нарушения запрета штраф вырастет до 50 тысяч рублей или 15 суток ареста.

Если нарушителем окажется иностранец, то ему грозит до 20 тысяч рублей штрафа с последующим выдворением из России либо арест до 15 суток, также с выдворением из страны. При повторном нарушении для иностранцев предусматривается штраф до 15 тысяч рублей или арест на 15 суток, в обоих вариантах — с последующим выдворением. Если суд сочтет меру по выдворению чрезмерной, то он может заменить ее запретом на посещение соревнований сроком до семи лет или штрафом до 50 тысяч рублей.

Кроме того, нарушителям-иностранцам могут запретить въезд в Россию во время международных соревнований, в том числе и в тех случаях, когда есть информация о том, что они нарушали порядок на массовых мероприятиях за пределами России.