Маркелов, возглавлявший Марий Эл 16 лет, ушел с поста, врио стал Евстифеев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр – РИА Новости. Леонид Маркелов, возглавлявший Марий Эл с 2001 года, ушел в отставку, врио главы республики назначен Александр Евстифеев. Эксперты, оценивая отставку, сошлись во мнении, что она была ожидаема и закономерна.

Президент России Владимир Путин в четверг освободил от должности главу Марий Эл Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Марий Эл". Возглавить регион до предстоящих выборов в сентябре президент РФ предложил Евстифееву.

Экс-глава Марий Эл

Ушедший в отставку Маркелов в четверг на совещании с членами республиканского правительства и главами городов и районов поблагодарил их за конструктивную совместную работу и попросил поддержать нового руководителя региона, сообщили в управлении общественных связей и информации главы республики.

"Сегодня глава Марий Эл Леонид Маркелов провел совещания c членами правительства и главами администраций городских округов и муниципальных образований. Он поблагодарил собравшихся, большинство из которых работало все это время с ним, за конструктивную совместную работу и попросил их поддержать нового руководителя республики", — сказал собеседник агентства, добавив, что в четверг других мероприятий с участием Маркелова нет.

Секретарь Марийского республиканского комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в республиканском парламенте Геннадий Зубков в беседе с корреспондентом РИА Новости предположил, что экс-глава Марий Эл может продолжить работать в республике, став депутатом регионального Госсобрания, или перейти в Совет Федерации.

"Тридцать первого марта и 1 апреля мы получили документы из Госсобрания о том, что запланирована сессия, на которой будет рассмотрено два вопроса — это досрочное сложение полномочий депутата Леухина и о введении второй должности первого заместителя председателя Госсобрания… Понятно сразу стало многим, что это делается для того, чтобы Маркелов стал депутатом, а закон ему это позволяет, он возглавлял республиканский список "Единой России" на выборах. И тут два варианта: либо останется в Госсобрании, либо он станет сенатором, представляющим Госсобрание", — сказал Зубков.

На данный момент у председателя республиканского парламента есть три заместителя, один из них — первый заместитель. В сообщении на сайте Госсобрания говорится, что на сессии 5 апреля были "досрочно прекращены полномочия депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, члена комитета по социальному развитию Леухина А. Н.".

Мнения об отставке

Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов считает закономерной отставку Маркелова. "Честно говоря, республика устала от Маркелова… Но самое интересное, что долг государственный республики Марий Эл — один из самых больших относительно объема бюджета республиканского. Производство не работает, по сути дела, вопросы не решаются нормальным путем. Поэтому я считаю, что это (отставка Маркелова) вполне закономерно, и власть пытается таким образом регионы страны укрепить и дальше работать", — сказал РИА Новости Шурчанов, который представляет в Госдуме Марий Эл.

Парламентарий назвал отставку Маркелова "правильной, своевременной и дальновидной".

По мнению депутата, политические силы воодушевились в связи с таким решением президента РФ и активно начали готовиться к единому дню голосования в сентябре.

Отставка Маркелова не стала новостью и для регионального отделения ЛДПР. "Отставка Маркелова от должности — главное политическое событие Марий Эл. Это не стало новостью для нас, мы давно ожидали от Москвы такого решения. Результаты 16-летнего правления неудовлетворительны, после себя Маркелов оставил массу нерешенных проблем", — сказал РИА Новости координатор Марийского регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров.

Новые надежды

В пятницу полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представит членам правительства Марий Эл, депутатам Госсобрания региона, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям общественных и религиозных организаций врио главы республики Евстифеева.

Представители политических партий связывают с назначенным врио главы надежды на развитие республики.

По словам Зубкова, "новому назначенцу придется много и долго разгребать "авгиевы конюшни", оставленные за предыдущие годы правления господина Маркелова". Он также отметил, что для КПРФ сейчас важно, будет ли Евстифеев организатором всех здоровых сил в республике для того, чтобы она перестала "прозябать в конце самых худших регионов РФ, в том числе и по уровню жизни, зарплаты и по ряду других показателей, а стала бы продвигаться, пусть небольшими шажками, но вперед".

Федоров надеется, что "новый руководитель будет более внимателен к социальным проблемам региона". "С Александром Евстифеевым Марийское региональное отделение ЛДПР ждет сотрудничества и конструктивного диалога", — добавил он.

Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктор Кидяев считает, что глубокие знания и практический опыт Евстифеева позволят решать задачи по развитию Марий Эл.

"С Александром Евстифеевым лично еще не знаком, но много слышал о нем и его работе положительного. Учитывая доверие, оказанное ему президентом РФ, и изучив его биографию, считаю, что он очень хорошо подготовлен для этой работы", — сказал парламентарий РИА Новости в четверг.

По словам Кидяева, у Евстифеева серьезный и богатый опыт работы на государственных должностях в системе законодательной, исполнительной и судебной власти.

"Это уникальное сочетание. Я просто уверен, что его глубокие знания и практический опыт позволят ему решать задачи по развитию региона во благо жителей Марий Эл", — заключил он.

Евстифеев родился в 1958 году, в 1980 году закончил Свердловский юридический институт, в 2004 году — Финансовую академию при правительстве РФ. Был заместителем полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе с 2000 по 2002 год. В 2002 году стал членом Совета Федерации, с 2004 по 2012 год был председателем Девятого арбитражного апелляционного суда. В начале 2014 года был назначен председателем Арбитражного суда Московской области. Евстифеев — доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ.