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Политика

Маркелов, возглавлявший Марий Эл 16 лет, ушел с поста, врио стал Евстифеев

21:2806.04.2017
(обновлено: 21:30 06.04.2017)
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Сиутация в Йошкар-Оле. Архивное фото
© РИА Новости. Юрий Щегольков

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр – РИА Новости. Леонид Маркелов, возглавлявший Марий Эл с 2001 года, ушел в отставку, врио главы республики назначен Александр Евстифеев. Эксперты, оценивая отставку, сошлись во мнении, что она была ожидаема и закономерна.

Экс-Глава республики Марий Эл Леонид Маркелов
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Депутат: экс-глава Марий Эл Маркелов может стать сенатором

Президент России Владимир Путин в четверг освободил от должности главу Марий Эл Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Марий Эл". Возглавить регион до предстоящих выборов в сентябре президент РФ предложил Евстифееву.

Экс-глава Марий Эл

Ушедший в отставку Маркелов в четверг на совещании с членами республиканского правительства и главами городов и районов поблагодарил их за конструктивную совместную работу и попросил поддержать нового руководителя региона, сообщили в управлении общественных связей и информации главы республики.

"Сегодня глава Марий Эл Леонид Маркелов провел совещания c членами правительства и главами администраций городских округов и муниципальных образований. Он поблагодарил собравшихся, большинство из которых работало все это время с ним, за конструктивную совместную работу и попросил их поддержать нового руководителя республики", — сказал собеседник агентства, добавив, что в четверг других мероприятий с участием Маркелова нет.

Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов. Архив
© Фото: официальный интернет портал Главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова
Биография Леонида Маркелова
Секретарь Марийского республиканского комитета КПРФ, руководитель фракции КПРФ в республиканском парламенте Геннадий Зубков в беседе с корреспондентом РИА Новости предположил, что экс-глава Марий Эл может продолжить работать в республике, став депутатом регионального Госсобрания, или перейти в Совет Федерации.

"Тридцать первого марта и 1 апреля мы получили документы из Госсобрания о том, что запланирована сессия, на которой будет рассмотрено два вопроса — это досрочное сложение полномочий депутата Леухина и о введении второй должности первого заместителя председателя Госсобрания… Понятно сразу стало многим, что это делается для того, чтобы Маркелов стал депутатом, а закон ему это позволяет, он возглавлял республиканский список "Единой России" на выборах. И тут два варианта: либо останется в Госсобрании, либо он станет сенатором, представляющим Госсобрание", — сказал Зубков.

На данный момент у председателя республиканского парламента есть три заместителя, один из них — первый заместитель. В сообщении на сайте Госсобрания говорится, что на сессии 5 апреля были "досрочно прекращены полномочия депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, члена комитета по социальному развитию Леухина А. Н.".

Мнения об отставке

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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В Госдуме считают закономерной отставку Маркелова с поста главы Марий Эл
Депутат Госдумы от КПРФ Валентин Шурчанов считает закономерной отставку Маркелова. "Честно говоря, республика устала от Маркелова… Но самое интересное, что долг государственный республики Марий Эл — один из самых больших относительно объема бюджета республиканского. Производство не работает, по сути дела, вопросы не решаются нормальным путем. Поэтому я считаю, что это (отставка Маркелова) вполне закономерно, и власть пытается таким образом регионы страны укрепить и дальше работать", — сказал РИА Новости Шурчанов, который представляет в Госдуме Марий Эл.

Парламентарий назвал отставку Маркелова "правильной, своевременной и дальновидной".

По мнению депутата, политические силы воодушевились в связи с таким решением президента РФ и активно начали готовиться к единому дню голосования в сентябре.

Отставка Маркелова не стала новостью и для регионального отделения ЛДПР. "Отставка Маркелова от должности — главное политическое событие Марий Эл. Это не стало новостью для нас, мы давно ожидали от Москвы такого решения. Результаты 16-летнего правления неудовлетворительны, после себя Маркелов оставил массу нерешенных проблем", — сказал РИА Новости координатор Марийского регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров.

Новые надежды

Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев. Архив
© РИА Новости. Константин Ившин
Случаи отрешения глав регионов РФ от должности в связи с утратой доверия
В пятницу полпред президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представит членам правительства Марий Эл, депутатам Госсобрания региона, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям общественных и религиозных организаций врио главы республики Евстифеева.

Представители политических партий связывают с назначенным врио главы надежды на развитие республики.

По словам Зубкова, "новому назначенцу придется много и долго разгребать "авгиевы конюшни", оставленные за предыдущие годы правления господина Маркелова". Он также отметил, что для КПРФ сейчас важно, будет ли Евстифеев организатором всех здоровых сил в республике для того, чтобы она перестала "прозябать в конце самых худших регионов РФ, в том числе и по уровню жизни, зарплаты и по ряду других показателей, а стала бы продвигаться, пусть небольшими шажками, но вперед".

Федоров надеется, что "новый руководитель будет более внимателен к социальным проблемам региона". "С Александром Евстифеевым Марийское региональное отделение ЛДПР ждет сотрудничества и конструктивного диалога", — добавил он.

Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктор Кидяев считает, что глубокие знания и практический опыт Евстифеева позволят решать задачи по развитию Марий Эл.

Заместитель полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Евстифеев
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Евстифеев назвал первоочередные задачи на посту главы Марий Эл
"С Александром Евстифеевым лично еще не знаком, но много слышал о нем и его работе положительного. Учитывая доверие, оказанное ему президентом РФ, и изучив его биографию, считаю, что он очень хорошо подготовлен для этой работы", — сказал парламентарий РИА Новости в четверг.

По словам Кидяева, у Евстифеева серьезный и богатый опыт работы на государственных должностях в системе законодательной, исполнительной и судебной власти.

"Это уникальное сочетание. Я просто уверен, что его глубокие знания и практический опыт позволят ему решать задачи по развитию региона во благо жителей Марий Эл", — заключил он.

Евстифеев родился в 1958 году, в 1980 году закончил Свердловский юридический институт, в 2004 году — Финансовую академию при правительстве РФ. Был заместителем полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе с 2000 по 2002 год. В 2002 году стал членом Совета Федерации, с 2004 по 2012 год был председателем Девятого арбитражного апелляционного суда. В начале 2014 года был назначен председателем Арбитражного суда Московской области. Евстифеев — доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ.

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