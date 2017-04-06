Маркелов, возглавлявший Марий Эл 16 лет, ушел с поста, врио стал Евстифеев

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр – РИА Новости. Леонид Маркелов, возглавлявший Марий Эл с 2001 года, ушел в отставку, врио главы республики назначен Александр Евстифеев. Эксперты, оценивая отставку, сошлись во мнении, что она была ожидаема и закономерна.
Президент России Владимир Путин в четверг освободил от должности главу Марий Эл Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы Республики Марий Эл". Возглавить регион до предстоящих выборов в сентябре президент РФ предложил Евстифееву.
Экс-глава Марий Эл
Ушедший в отставку Маркелов в четверг на совещании с членами республиканского правительства и главами городов и районов поблагодарил их за конструктивную совместную работу и попросил поддержать нового руководителя региона, сообщили в управлении общественных связей и информации главы республики.
"Сегодня глава Марий Эл Леонид Маркелов провел совещания c членами правительства и главами администраций городских округов и муниципальных образований. Он поблагодарил собравшихся, большинство из которых работало все это время с ним, за конструктивную совместную работу и попросил их поддержать нового руководителя республики", — сказал собеседник агентства, добавив, что в четверг других мероприятий с участием Маркелова нет.
"Тридцать первого марта и 1 апреля мы получили документы из Госсобрания о том, что запланирована сессия, на которой будет рассмотрено два вопроса — это досрочное сложение полномочий депутата Леухина и о введении второй должности первого заместителя председателя Госсобрания… Понятно сразу стало многим, что это делается для того, чтобы Маркелов стал депутатом, а закон ему это позволяет, он возглавлял республиканский список "Единой России" на выборах. И тут два варианта: либо останется в Госсобрании, либо он станет сенатором, представляющим Госсобрание", — сказал Зубков.
На данный момент у председателя республиканского парламента есть три заместителя, один из них — первый заместитель. В сообщении на сайте Госсобрания говорится, что на сессии 5 апреля были "досрочно прекращены полномочия депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл шестого созыва, члена комитета по социальному развитию Леухина А. Н.".
Мнения об отставке
Парламентарий назвал отставку Маркелова "правильной, своевременной и дальновидной".
По мнению депутата, политические силы воодушевились в связи с таким решением президента РФ и активно начали готовиться к единому дню голосования в сентябре.
Отставка Маркелова не стала новостью и для регионального отделения ЛДПР. "Отставка Маркелова от должности — главное политическое событие Марий Эл. Это не стало новостью для нас, мы давно ожидали от Москвы такого решения. Результаты 16-летнего правления неудовлетворительны, после себя Маркелов оставил массу нерешенных проблем", — сказал РИА Новости координатор Марийского регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров.
Новые надежды
Представители политических партий связывают с назначенным врио главы надежды на развитие республики.
По словам Зубкова, "новому назначенцу придется много и долго разгребать "авгиевы конюшни", оставленные за предыдущие годы правления господина Маркелова". Он также отметил, что для КПРФ сейчас важно, будет ли Евстифеев организатором всех здоровых сил в республике для того, чтобы она перестала "прозябать в конце самых худших регионов РФ, в том числе и по уровню жизни, зарплаты и по ряду других показателей, а стала бы продвигаться, пусть небольшими шажками, но вперед".
Федоров надеется, что "новый руководитель будет более внимателен к социальным проблемам региона". "С Александром Евстифеевым Марийское региональное отделение ЛДПР ждет сотрудничества и конструктивного диалога", — добавил он.
Первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктор Кидяев считает, что глубокие знания и практический опыт Евстифеева позволят решать задачи по развитию Марий Эл.
По словам Кидяева, у Евстифеева серьезный и богатый опыт работы на государственных должностях в системе законодательной, исполнительной и судебной власти.
"Это уникальное сочетание. Я просто уверен, что его глубокие знания и практический опыт позволят ему решать задачи по развитию региона во благо жителей Марий Эл", — заключил он.
Евстифеев родился в 1958 году, в 1980 году закончил Свердловский юридический институт, в 2004 году — Финансовую академию при правительстве РФ. Был заместителем полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе с 2000 по 2002 год. В 2002 году стал членом Совета Федерации, с 2004 по 2012 год был председателем Девятого арбитражного апелляционного суда. В начале 2014 года был назначен председателем Арбитражного суда Московской области. Евстифеев — доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ.