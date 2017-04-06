Представитель ЛДПР в Марий Эл назвал отставку Маркелова ожидаемой

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 апр – РИА Новости. Отставка главы Марий Эл Леонида Маркелова не стала новостью, ее давно ожидали, заявил РИА Новости координатор Марийского регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров.

В четверг президент России Владимир Путин освободил от должности главу Марий Эл Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Врио главы региона назначен Александр Евстифеев.

"Отставка Маркелова от должности — главное политическое событие Марий Эл. Это не стало новостью для нас, мы давно ожидали от Москвы такого решения. Результаты 16-летнего правления не удовлетворительны, после себя Маркелов оставил массу нерешенных проблем", — сказал Федоров, выразив надежду, что "новый руководитель будет более внимателен к социальным проблемам региона".

"С Александром Евстифеевым Марийское региональное отделение ЛДПР ждет сотрудничества и конструктивного диалога", — заключил Федоров.